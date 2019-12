Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kradené zboží ukryla v kočárku a pod bundu

KLADENSKO – Žena byla na základě kamerového systému odhalena.

Krátce před patnáctou hodinou dne 17. prosince 2019 se v prodejně obchodního domu dopustila krádeže dvaačtyřicetiletá žena z Kladenska.

Policisté oddělení hlídkové služby byli v rámci výkonu služby vysláni do obchodního domu v Kladně v ulici Petra Bezruče, kde byla přistižena žena při krádeži zboží. Po příjezdu na místo bylo zjištěno od pracovníka ostrahy, že do prostoru prodejny došla tato žena, která si ukládala vybrané zboží na dětský kočárek. Jednalo se převážně o vakuované balené maso a balíček se sýrem. Při procházení pokladní zónou ovšem žena zaplatila pouze krájený chléb. Vzhledem k tomu, že ostraha po celou dobu tuto ženu sledovala na kamerovém záznamu, ihned jí v prostoru za pokladnami zachytila a požadovala vysvětlení jejího protiprávního jednání. Žena ukázala úložný prostor kočárku i své kapsy a tvrdila, že žádné zboží u sebe nemá, neboť balíčky s masem ponechala na prodejně u pultu. Po zkontrolování místa určení bylo zjištěno, že se nezakládá na pravdě. Z těchto důvodů byla podezřelá opětovně vyzvána, aby odcizené zboží vyndala na stůl, neboť na kamerovém záznamu bylo zaznamenáno, že veškeré zboží má ukryto pod svými svršky. Následně žena z pod bundy a trička vyndala balíčky s masem. Jednalo se o vepřové koleno, krůtí stehno, zadní kýtu a balíček se sýrem. Zboží v hodnotě necelých 500,-Kč. Při manipulaci ovšem došlo k porušení vakuovaného balení a zboží nebylo možno vrátit zpět do prodeje.

Na základě policejního šetření se žena doznala, že do prodejny přišla za účelem odcizit zboží ve svůj prospěch. Kladenští policisté nyní tento případ prošetřují jako přestupek z majetku.

