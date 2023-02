Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradené vracel

LITOMĚŘICKO – Nyní čelí podezření; Obral spícího…

Dvaatřicetiletý muž z Roudnicka měl v polovině ledna tohoto roku vniknout po překonání oplocení na pozemek rodinného domu a po násilném vniknutí do kůlny se zmocnit zde zaparkovaného jízdního kola. Kolo měl odcizit, ale dva dny poté jej měl vrátit a ponechat na ulici před domem, kde ho ukořistil. Ještě téhož dne měl vniknout opět po přelezení oplocení na pozemek jiného domu, následně do neuzamčené garáže a zde odcizit motocykl a tašku s rybářskými potřebami. Po vysazení vrat měl s motocyklem odjet. Zhruba po týdnu se opakoval stejný scénář. Roudničan měl motocykl vrátit k domu, kde byl odcizen.

Policisté na základě operativního šetření dotyčného vypátrali a zjistili, že to není jeho první prohřešek. Protiprávního jednání se měl dopustit i přes to, že byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen a potrestán. Podezření pro trestné činy krádež a porušování domovní svobody si převzal a v případě soudem uznané viny mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Obral spícího

Devatenáctiletý mladík měl využít k nekalé činnosti spánku poškozeného, kdy tento jako zákazník usnul v nočních hodinách v jednom z restauračních zařízení ve Štětí. Ke spícímu měl přistoupit a nepozorovaně mu z tašky zavěšené na rameni odcizit peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a doklady v hodnotě přesahující 3 tisíce korun. Policistům se podařilo mladíka v krátké době vypátrat a ve zkráceném přípravném řízení mu sdělit podezření pro trestný čin krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což ho může postihnout až dvouletý trest. Odcizené věci se dohledat nepodařilo.

21. února 2023

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

