Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradené věci směřovaly za hranice

CHOMUTOVSKO - Spolupráce na mezinárodní úrovni vedla k dopadení podezřelého.

Slušný úlovek uvízl v síti chomutovských kriminalistů. Díky mezinárodní policejní spolupráci realizované prostřednictvím Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR obdrželi v březnu chomutovští kriminalisté poznatky k věcem, které mohly být odcizeny ve dvou obcích okresu Chomutov. S těmito informacemi začali policisté ihned pracovat, provedli rozsáhlé operativní šetření, jehož výsledky odpovídaly získaným informacím. Jednalo se o to, že na hranicích mezi Maďarskem a Rumunskem bylo kontrolou zjištěno nákladní vozidlo, v němž se nacházely pravděpodobně kradené věci, k nimž řidič neměl žádné doklady. Příslušní policisté tedy neumožnili řidiči vozidla průjezd přes hranice a poznatek se cestou ÚSKPV dostal i k chomutovským kriminalistům. Ti zjistili a ověřili, že věci nalezené ve zmíněném vozidle měly být skutečně krátce předtím odcizeny ve dvou obcích na Chomutovsku. Tam byl jednomu z poškozených z pozemku u rodinného domu odcizen přívěsný vozík s plachtou a vodním skútrem v celkové hodnotě 180 tisíc korun. Přibližně ve stejné době došlo v jiné, nedaleké obci ještě k další krádeži. Při ní připravil pachatel nebo pachatelé majitele o čtyřkolku v hodnotě téměř 200 tisíc korun, dvě elektrokoloběžky v celkové hodnotě cca 50 tisíc korun a kanystr s naftou.

Jakmile měli chomutovští kriminalisté dostatečné podklady svědčící o tom, že obou krádeží se měl dopustit právě řidič zmíněného vozidla, zahájili policejní vyšetřovatelé jeho trestní stíhání pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody a vyžádali okamžitě vydání příkazu k zadržení a vydání evropského zatýkacího rozkazu. Na jejich základě byl pak podezřelý 24letý občan cizího státu před pár dny eskortován do České republiky, kde s ním byly provedeny další procesní úkony a policejní komisař vyhotovil podnět k jeho vzetí do vazby. Z rozhodnutí soudu tak bude obviněný cizinec na výsledek vyšetřování čekat za zdmi vazební věznice. V případě prokázání viny mu u soudu hrozí s ohledem na způsobenou škodu trest odnětí svobody až do výše pěti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 11. dubna 2024

