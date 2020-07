Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krade pořád dokola

České Budějovice - Zase půjde před soud.

Nepoučitelný zloděj. Tak bychom mohli nazvat muže (25 let) z Českobudějovicka, který se opakovaně dopouští krádeží. Naposledy byl chycen v sobotu 25. července, když v jednom obchodě na Pražské třídě odcizil několik tabulek čokolády, které si vzal z volně přístupného regálu a pak si je schoval pod mikinu. Poté prošel kolem pokladen bez zaplacení. Svým jednáním způsobil škodu ve výši 400 korun. Jeho počínání si však všiml pracovník ostrahy, který jej zastavil a výtečník mu čokolády vrátil. Přivolaní policisté z obvodního oddělení České Budějovice následně zjistili, že mladý muž takto konal, ačkoliv je v současné době v podmínce za spáchání stejného trestného činu v minulosti. Muže proto zadrželi, následně provedli všechny potřebné úkony a poté jej propustili na svobodu. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, muž by tak měl do dvou týdnů znovu stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

26. července 2020

