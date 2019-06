Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krade jako straka

České Budějovice - Žena ukradla zboží za bezmála 6 000 korun.

Třiačtyřicetiletou ženu, podezírají českobudějovičtí policisté ze spáchání přečinu krádeže, a není tomu tak poprvé. Nejprve si podezřelá vyrazila do jednoho z obchodních center ve městě, kde kradla v obchodě se smíšeným zbožím, a to si pak schovávala do příruční tašky. Poté si zašla do obchodu s oblečením na Lannově třídě a tam jí padla do oka a následně do tašky halenka, látková taška, síťovaná taška a různá bižuterie. Za jeden den tak nakradla zboží za bezmála 6 000 korun. Do dvou týdnů by měla stanout před soudem a své jednání vysvětlit.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

30. června 2019

