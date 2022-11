Krácení daní za téměř 100 milionů Kč

Policejní orgán Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zahájil na základě spolupráce s Finančním analytickým úřadem a Finanční správou trestní stíhání sedmi fyzických osob a jedné právnické osoby pro daňovou trestnou činnost se škodou ve výši téměř 100 milionů Kč.

Právnická osoba mající značné příjmy z poskytování IT služeb především státním úřadům a institucím (např. Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí) měla zahrnovat v letech 2019 až 2022 do svých daňových přiznání „fiktivní faktury“, čímž dle našich závěrů zkrátila daň z přidané hodnoty a daň z příjmů.



Peníze měly být převáděny vlastníkovi společnosti (fyzické osobě) buď bez ekonomického důvodu na bankovní účty jiných společností, které vlastnil, nebo přes údajné dodavatelské společnosti. Vlastník podle našich závěrů následně finanční prostředky utrácel za luxusní zboží či služby pro sebe a svou rodinu.



Za účelem zachování materiálních hodnot za způsobenou škodu ve prospěch České republiky byla vlastníkovi společnosti zajištěna mimo jiné luxusní vozidla např. zn. Aston Martin a Ferrari v hodnotě cca 30 milionů Kč, nemovitost a luxusní hodinky v hodnotě cca 10 milionů Kč.



Na základě právní pomoci byly provedeny úkony k zajištění důkazů a majetku obviněných také ve Švýcarsku.



Vlastník společnosti byl obviněn z trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Ostatní fyzické osoby (zejména zaměstnanci právnické osoby), které měly majiteli společnosti v trestné činnosti pomáhat a jeho trestnou činnost krýt, aniž by jakkoli užívaly výnosy ze spáchaného zločinu zkrácení daně, jsou stíhány pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.



V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám tresty odnětí svobody od pěti do deseti let. Dvě osoby byly vzaty do vazby. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

11. listopadu 2022

