Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kovový trezor ukradl neznámý pachatel

Prachatice - Způsobil škodu za téměř 714 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení ve Volarech byli přivoláni dne 14. října do jedné obce nedaleko Volar, kde došlo k trestnému činu krádeže a porušování domovní svobody. Dle oznamovatele vnikl někdy v době od 10. do 14. října neznámý pachatel na pozemek u místní usedlosti, následně se dostal do kotelny rodinného domu, prošel technickou místnost a došel až do prádelny, kde vytrhl ze zdi ocelový trezor. V trezoru měl majitel uložené bankovky české měny i Eura. Kromě nich byly v trezoru rovněž osobní doklady několika osob a mobilní telefon. Pachatel trezor odnesl a z vedlejší místnosti odcizil ještě volně odloženou finanční hotovost. Celková škoda, kterou zloděj napáchal, dosáhla výše bezmála 714 000 korun. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

17. října 2022

