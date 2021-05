Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Koupili jste či muži prodali vozidlo?

České Budějovice - Ozvěte se policistům na linku 158.

Českobudějovičtí policisté prověřují podezření ze spáchání majetkové trestné činnosti. V případu se jedná o prodej a koupi vozidel, ke kterým docházelo od roku 2016 až do současné doby. V dalším prověřování případu by policistům velice pomohlo svědectví lidí, kteří v uvedených letech vešli do obchodního styku a prodali či koupili od pana Roberta H., z Prachaticka vozidlo. Informace k případu volejte na linku 158 či linku 974 226 700.

7. května 2021

