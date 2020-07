Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Koukal do navigace a havaroval

LIBERECKO – Řidič se v Hodkovicích zadíval do navigace a narazil do obrubníku i dopravních značek.

Tento týden v pondělí večer v půl desáté se stala dopravní nehoda na silnici číslo 35 v Hodkovicích nad Mohelkou ve směru od Turnova do Liberce. Řidič s vozidlem značky Škoda jel ve směru od Turnova a na sjezdu do Hodkovic nad Mohelkou se koukal do navigace, plně se tedy nevěnoval řízení a narazil nejprve do betonového obrubníku a poté do dvou dopravních značek. Při této havárii ještě došlo k proražení olejové vany u vozidla a následnému úniku provozní kapaliny. Celková výše způsobené škody tak činí částku 85.000,- Kč. Alkohol policisté u řidiče vozidla vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci věc vyřešili na místě a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.





22. 7. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem