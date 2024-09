Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Koš skrýval zajímavý lup

BRNO: Zlodějova výprava do Komárova byla nakonec úspěšná.

Poměrně náročnou cestu za nakonec zajímavým lupem absolvoval v Komárově zatím neznámý pachatel. Do vytipované restaurační provozovny se dostal po překonání plotu a následně násilně po poničení vstupních dveří, v nichž vytvořil malý otvor. Tím se dostal do lokálu, který důsledně prohledal. Když v zásuvkách nic cenného k odcizení nenašel, zaujal jej pod barovým pultem umístěný odpadkový koš. V něm našel igelitový sáček. Pohled do něj musel zloděje potěšit. Byl v něm pěkný balíček bankovek různé hodnoty. Podle majitele podniku dosahuje způsobená škoda téměř sto padesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 18. září 2024

