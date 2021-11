Korupční kriminalita v České republice

Žadatel požádal o následující informace:

„ Tímto, bych Vás chtěl zdvořile požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí:

statistiky „korupční“ kriminality v rámci ČR, (od doby nejstarší do r. 2020, vč. uvedení ustanovení trestního zákoníku).

Za „korupční“ kriminalitu, především považuji níže uvedené trestné činy z trestního zákoníku:

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby

§ 330 Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti

§ 331 Přijetí úplatku,

§ 332 Podplácení,

§ 333 Nepřímé úplatkářství,

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji,

§ 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku,

§ 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

§ 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

§ 258 Pletichy při veřejné dražbě,

Ze statistiky by mělo být patrné, o jaký konkrétní trestný čin se jedná a v jakém roce byl spáchán."

Policie České republiky poskytla žadateli statistiku „Registrované skutky v ČR od roku 2010, vybrané TSK – korupční kriminalita“, kdy od roku 2010 vešel v platnost trestní zákoník, a měly by být v platnosti žadatelem zadané paragrafy. Skutky do sestavy byly vyhledávány podle výskytu zadaných paragrafů, a to jak v "hlavním" paragrafu tak i ve všech souběhových.

Statistika kriminality Policie ČR (dále jen „SK“) je postavena na sledování druhů trestné činnosti podle tzv. takticko-statistických klasifikací (dále jen „TSK“, nikoliv podle paragrafových ukazatelů, a to zejména z důvodu možnosti časově kontinuálního porovnávání (paragrafy se mění, ale TSK zůstává).

Žadatelem požadovaným paragrafům by odpovídaly tyto TSK:

637 zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329)

820 zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329)

640 maření úkolů úřední osoby z nedbalosti (§ 330)

845 maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330)

821 přijetí úplatku (§ 331)

846 podplácení (§ 332)

847 nepřímé úplatkářství (§ 333)

639 neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180)

836 neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180)

833 zneužití informací, postavení v obchodním styku (společně §§ 255, 255a)

831 zjednání výhody a pletichy při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě (společně §§ 256 257, 258).

TSK je vztaženo k "hlavnímu" paragrafu, který trestnou činnost charakterizuje nejvíce a v případě souběhů trestné činnosti je možné k jednomu skutku vložit až 1 + 4 paragrafy.

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 30. 8. 2021

Související dokumenty Statistika - korupční kriminalita.xlsx

Velikost souboru:14,9 KB / formát XLSX

