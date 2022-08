Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kořist z vloupání si odnést nestačili

KRAJ: Nepodceňujte zabezpečení svého majetku.

Začátkem týdne se břeclavským policistům podařilo zadržet dva recidivisty, kteří se vloupali do dílny na Břeclavsku. Před třetí hodinou ranní nejprve překonali vysoký plot, pak rozlomili zámek a dostali se vnitřních prostor dílny, kde si začali shromažďovat nářadí, které si chtěli odnést do připraveného auta. Na stolek si nachystali AKU vrtačky, elektrické vrtačky, nářadí, svářecí soupravy, brusky a kotouče za téměř šedesát tisíc korun. Než si stihli lup odnést, překvapila je policejní hlídka, která oba zloděje zadržela. Osmačtyřicetiletý muž i jeho o šest let starší komplic už mají s krádežemi vloupáním své zkušenosti, protože za ně byli v minulosti odsouzeni. I v tomto případě jim vyšetřovatel sdělil obvinění z přečinu krádeže, za který jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Policisté na jižní Moravě řeší od začátku prázdnin už 226 případů vloupání do domů či bytů. Oproti stejnému období loňského roku je to přibližně desetiprocentní nárůst. Zkušenost policistů ukazuje, že zloději se nejčastěji dostávají do obydlí přes vstupní a balkonové dveře nebo okna. Pachatelé postupují velmi rychle – překonání běžných neuzamčených dveří jim trvá přibližně pět sekund! Dobré je tedy nepodceňovat zabezpečení domácnosti, které zlodějům může významným způsobem ztížit cestu k cennostem v bytě. Už samotná přítomnost překážek při vstupu do objektu odradí část pachatelů. Ne každý může mít dům hlídaný psem, ale skoro každý může pomocí základních technických či režimových opatření udělat maximum pro ochranu svého majetku. Doporučujeme pořídit si kvalitní vstupní dveře s bezpečnostním kováním, zvážit zabezpečení obydlí pomocí kamerového systému, či výraznější osvětlení okolí domu například pomocí světel na pohybová čidla. Cennosti v domácnosti si uložte do trezoru nebo do banky. Zabezpečení a dohled jsou velmi důležité, ale ještě důležitější jsou opatření, která nás nic nestojí. Nezapomínejte vždy pečlivě zamknout, zavírejte při odchodu okna i dveře na balkon.

Někteří lidé zlodějům ulehčují práci například tím, že na sociální sítě dávají informace o tom, že jsou na dovolené v zahraničí, a jejich byt či dům je tedy opuštěný. Neupozorňujte na svůj odjezd z domova, fotky z dovolené raději zveřejňujte až po svém návratu. Pokud odjíždíte na dovolenou, požádejte sousedy o vybírání poštovní schránky a kontrolu domácnosti. Dobré sousedské vztahy se vyplatí mít i z důvodu, že si vzájemně můžete pomoci všímat si pohybu cizích, podezřelých osob v okolí bydliště. Pokud při návratu domů zjistíte, že se do vašeho bytu či domu někdo vloupal, ihned volejte na linku 158. Nikdy nevstupujte dovnitř, pachatel se stále může skrývat na místě. Nic neuklízejte, nemanipulujte s věcmi, abyste nezničili důležité stopy. Řadu informací a dobrých tipů k zabezpečení svého obydlí můžete najít v mobilní aplikaci „Zabezpečte se,“ která je k dispozici zdarma.

mjr. Petra Ledabylová, 11.8.2022

vytisknout e-mailem