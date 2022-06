Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Korálky neprodala

BRNO VENKOV: Podvodníci získali z účtů poškozených nemalé částky.

Dětské korálky chtěla prodat za využití aplikace na internetu čtyřicetiletá žena z Tišnovska. Prostřednictvím sociální sítě ji kontaktoval zájemce a nabídl, že zboží uhradí elektronicky. Ochotně pak poslal falešný odkaz na platební bránu kurýrní služby. Do něj prodávající vyplnila požadované informace včetně přístupových údajů do internetového bankovnictví. Následně i potvrdila probíhající transakce. Když si později kontrolovala svůj účet, jen zírala. Namísto příchozích osmdesáti korun z účtu odešlo skoro padesát tisíc korun. Dvojnásobná částka zmizela z konta padesátníka z Pohořelicka. Muže zlákala vidina zisku ze zůstatku na účtu z dřívějších investičních aktivit do kryptoměn. Ten mu v telefonickém hovoru namluvil zatím neznámý pachatel. K převodu benefitu bylo nutné do počítače instalovat program na jeho vzdálenou správu. Pak už jen podvodník potřeboval údaje k účtu poškozeného. Ty mu muž ochotně poskytl, stejně tak verifikoval probíhající platby. Pak už přišlo jen zjištění o chybějící nemalé částce.

por. Bohumil Malášek, 29. června 2022

Související dokumenty korálky_2906.mp3

Velikost souboru:906,6 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem