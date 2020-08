Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kopal do projíždějících vozidel

CHEBSKO – Kromě toho měl vyhrožovat kolemjdoucím.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvacetiletého mladíka, kterého obvinili ze spáchání přečinů výtržnictví a vydírání.



Ve čtvrtek 20. srpna se měl obviněný v dopoledních hodinách pohybovat po pozemní komunikaci poblíž Mariánských Lázní. Po chvíli se měl pokoušet kopat do projíždějících osobních automobilů. Kromě toho měl strčit do muže, který místem projížděl na elektro koloběžce. Poté měl koloběžku odhodit do nedalekého travního porostu. Po příjezdu policejní hlídky měl po policistech požadovat, aby ho odvezli do nedaleké obce. Následně měl začít všem přítomným vyhrožovat a stále být agresivní. Z těchto důvodů ho policisté zadrželi a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům. Muž svým jednáním nezpůsobil žádnou škodu na majetku a nedošlo ani k újmě na zdraví.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 8. 2020

