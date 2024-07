Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kopal do dveří, vyhrožoval, obnažoval se

Písek – Milevsko – Podezřelý mladý muž skončil v policejní cele.

V úterý 23. července odpoledne řádil u bytového domu v Milevsku místní mladý muž. Okolo patnácté hodiny kopal do vstupních dveří a domáhal se vstupu do jednoho z bytů. Na ulici se měl od pasu dolů obnažovat a vykřikovat směrem k rodině, která byt užívá, vulgarismy a dokonce jim měl vyhrožovat ublížením na zdraví. V násilnostech pokračoval, dveře do bytu vykopl a dostal se dovnitř, kde měl napadnout ženu.

V půl čtvrté podezřelého muže zadrželi milevští policisté a skončil v policejní cele. Případem se začali zabývat také písečtí kriminalisté. Vyšetřovatel vydal ve středu 24. července usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestné činy porušování domovní svobody, nebezpečné vyhrožování, výtržnictví a poškození cizí věci.

Muž měl se zákonem problémy již v minulosti a byl i odsouzen.

Vyšetřovatel podal podnět k návrhu na vzetí muže do vazby.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová

25. července 2024

