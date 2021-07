Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kopáči dopadeni přímo na místě činu

České Budějovice - Do dvou týdnů by měli jít před soud.

Policisté z obvodního oddělení Trhové Sviny ve spolupráci s policejním psovodem a inspektory České inspekce životního prostředí dopadli včera dva muže, kteří v lesním porostu v katastru obce Nesměň u Ločenic narušovali půdní kryt lopatou a cepínem. Takto konali přesto, že jim oběma Příkazem České inspekce životního prostředí bylo mimo jiné také zakázáno jakýmkoliv způsobem (kopáním, hrabáním, vymýváním) narušovat půdní kryt či jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do půdy. Přičemž rozsah tohoto zákazu byl stanoven na pozemky vedené v katastru nemovistí jako pozemky určené k plnění funkci lesa. Policisté oba pachatele ztotožnili, jednalo se o muže (24 a 35 let) z Českokrumlovska, resp. Českobudějovicka. Oba jsou podezřelí ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Oba by tak měli do dvou týdnů znovu stanout před soudem. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

30. července 2021

