Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kopáč vltavínů půjde před soud

České Budějovice - Kopal přesto, že měl uložen zákaz.

Do dvou týdnů by měl skončit před soudem muž (40 let) ze Žďáru nad Sázavou, který dne 24. září v odpoledních hodinách kopal na jednom lesním pozemku nedaleko obce Ločenice a hledal vltavíny. Pomocí lopaty narušoval půdní kryt kopáním zeminy ačkoliv mu bylo příkazem České inspekce životního prostřední v roce 2018 zakázáno mimo jiné i narušovat půdní kryt kopáním na lesních pozemcích na území Jihočeského kraje. Policisté z obvodního oddělení Týn nad Vltavou muže podezřívají z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vyázání. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Pachateli v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

18. října 2022

