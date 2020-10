Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kontroly zabezpečení rekreačních objektů

MLADOBOLESLAVSKO - Policisté doporučují řádné uzamčení chat a chalup.

Na různých místech Mladoboleslavska proběhla dne 20. října 2020 preventivní akce zaměřená na kontrolu zabezpečení rekreačních objektů.

Akce se zúčastnili policisté mladoboleslavských obvodních oddělení a například v Mnichově Hradišti se do kontrol zapojili i strážníci městské policie. V kontrolovaných rekreačních oblastech policisté nezaznamenali pohyb nežádoucích osob a všechny objekty byly řádně zabezpečeny.

Minulou zimní sezónu, tedy v období od 1. října 2019 do 1. dubna 2020, policisté šetřili jen na Mladoboleslavsku 22 případů vloupání do rekreačních objektů. Ve Středočeském kraji to bylo případů 259 a v rámci celé České republiky jich v uvedeném období evidujeme 999. Mladoboleslavští policisté pravidelně provádí kontroly chatových oblastí, prvotní prevence by ovšem měla vycházet od majitelů objektů.

Policisté upozorňují:

Blíží se zimní období, během kterého lidé méně navštěvují své chaty a chalupy. Mnohdy majitelé rekreační objekty zazimují a vrací se až na jaře. Těchto měsíců ovšem hojně využívají zloději a také nevítaní nocležníci.

Zlodějům se tak naskýtá snadná příležitost k prohledání objektu a odcizení zapomenutých cenností. Lidé bez domova v chatách přespávají a často zkonzumují trvanlivé zásoby potravin či alkohol. Velkou ztrátou pro majitele je například spálený nábytek či fotky, kterými si bezdomovci v chatách zatápí.

Problematikou majetkové trestné činnosti se zabývá preventivní projekt Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.

Další důležité informace naleznete zde.

policejní kontroly v rekreačních oblastech

por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

20. října 2020

vytisknout e-mailem