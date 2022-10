Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kontroly zabezpečení rekreačních objektů

Praha venkov - VÝCHOD - Policisté doporučují řádné uzamčení chat a chalup.

Na různých místech okresu Praha venkov - východ bude v podzimním a zimním období probíhat preventivní akce zaměřená na kontrolu zabezpečení rekreačních objektů. Policejní kontroly zabezpečení rekreačních objektů

Například ve středu 26. října 2022 kontrolovali policisté Obvodního oddělení Úvaly spolu se strážníky městské policie rekreační objekty. V chatových oblastech obcí Úvaly a Škvorec policisté nezaznamenali pohyb nežádoucích osob a všechny objekty byly řádně zabezpečeny.

Minulou zimní sezónu, tedy v období od 1. října 2021 do 1. dubna 2022, policisté šetřili jen v rámci Územního odboru Praha venkov - východ 7 případů vloupání do rekreačních objektů a ve Středočeském kraji evidujeme 255 případů. Policejní hlídky provádí pravidelné kontroly chatových oblastí, prvotní prevence by ovšem měla vycházet od majitelů objektů.

Policisté upozorňují:

Blíží se zimní období, během kterého lidé méně navštěvují své chaty a chalupy. Mnohdy majitelé rekreační objekty zazimují a vrací se až na jaře. Těchto měsíců ovšem hojně využívají zloději a také nevítaní nocležníci.

Zlodějům se tak naskýtá snadná příležitost k prohledání objektu a odcizení zapomenutých cenností. Lidé bez domova v chatách přespávají a často zkonzumují trvanlivé zásoby potravin či alkohol. Velkou ztrátou pro majitele je například spálený nábytek či fotky, kterými si bezdomovci v chatách zatápí.

por. Bc Lucie Nováková

27. října 2022

