Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kontroly ubytoven a zájmových míst v Mladé Boleslavi

MLADOBOLESLAVSKO – Policisté odhalili dvě osoby v celostátním pátrání.

Další kontrolní akci zaměřenou na ubytovny, nákupní centra a další zájmové objekty v Mladé Boleslavi realizovali mladoboleslavští policisté ve spolupráci s kolegy kynology a jejich služebními psy.

Celá akce proběhla 10. května 2022 od dopoledních do odpoledních hodin v Mladé Boleslavi.

Policisté zkontrolovali celkem 8 ubytoven a následně se přesunuli ke kontrolám i do obchodních center a dalších vytipovaných zájmových míst ve městě.

Zjišťovali, zda se cizinci, kteří na ubytovnách bydlí, zdržují na území České republiky legálně a zda splňují všechny náležitosti, které jim stanoví zákon o pobytu cizinců. Zaměřili se i na to, zda se na ubytovně nevyskytují drogy. K tomuto účelu byli využiti služební psi, kteří jsou vycvičeni k tomu, aby omamnou a psychotropní látku nalezli a místo označili. To se jim i podařilo a ve 3 případech bylo na ubytovně nalezeno menší množství drogy.

Dále policisté zjišťovali, zda osoby neprochází celostátním pátráním. I zde byli úspěšní a jednoho cizince, který je veden v celostátním pátrání odhalili na ubytovně, dalšího pak při kontrole v nákupním centru.

Mladoboleslavští policisté se na kontroly ubytoven nebo jiných zájmových míst zaměřují pravidelně a další obdobné akce budou realizovat i nadále.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

17. května 2022

