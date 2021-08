Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kontroly nelegální tranzitní migrace

Ms kraj: Policisté se zaměřují na bývalých hraničních přechodech se Slovenskem na kontrolu zahraničních kamionů, dodávek a obdobných typů vozidel

Rovněž moravskoslezští policisté se podílejí na odhalování případů nelegální tranzitní migrace v nákladní dopravě. Úkryty osob, které na území České republiky tímto způsobem vstoupí neoprávněně, mohou být vnitřní prostory kamionů, ale také například jejich podvozky. Policisté se tak v rámci aktuálního bezpečnostního opatření zaměřují na bývalých hraničních přechodech se Slovenskou republikou právě na kontrolu zahraničních kamionů, dodávek a obdobných typů vozidel. Kromě odhalování nelegální migrace cizích státních příslušníků policisté rovněž pátrají po osobách a věcech a kontrolují doklady. Jejich pozornosti samozřejmě neuniká ani dodržování pravidel silničního provozu a aktuálně platných ochranných opatření souvisejících s Covid 19.

Kontroly realizují, nejen v denní, ale i noční době policisté oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort odboru služby cizinecké policie našeho krajského ředitelství ( Pobytová kontrola cizinců - Policie České republiky ) v úzké spolupráci s kolegy z Mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie. Policejní kontroly aktuálně probíhají na stanovištích v Mostech u Jablunkova a na Bumbálce. Policisté používají také speciální techniku, například vozidlo Schengenbus či detektor „Heartbeat“, který je určený na snímání srdečního tepu na základě tlukotu srdce. Policisté zkontrolují při tomto bezpečnostním opatření denně až desítky vozidel mezinárodní dopravy. Tyto kontroly policisté prováděli i v minulosti a budou v nich i nadále pokračovat.

Ze zkušenosti policistů vyplývá, že řidiči (či řidičky) a osádky kamionů jsou vstřícní a kontroly chápou. Za poslední dobu zjistili policisté vskutku jednotky případů padělaných dokladů, stejně tak neoprávněných vstupů na území naší republiky. Například – koncem června v odpoledních hodinách zastavili a kontrolovali policisté na bývalém hraničním přechodu v Mostech u Jablunkova osobní motorové vozidlo řízené 24letým cizincem. Osádku tvořili dva muži z Pákistánu (19 a 22 let) a jeden z Indie (26 let). Ani jeden z trojice neměl doklady opravňující je ke vstupu do České republiky. Po provedených úkonech byli všichni cizinci v rámci readmisního řízení předáni slovenským kolegům. S řidičem vozidla bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění. Některé další případy cizinců, kteří na našem území pobývali neoprávněně:

Na youtube Policie ČR video z kontroly a vyjádření: https://youtu.be/5HrpccWE5xE

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 2. srpna 2021

