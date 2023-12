Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kontroly nelegální tranzitní migrace v Plzeňském kraji

PLZEŇSKÝ KRAJ – Česká republika je pro migranty i převaděče takzvanou tranzitní zemí a přes náš kraj míří dále na západ. Snažíme se tuto nelegální tranzitní migraci co nejvíce potlačovat, a tak provádíme kontroly na běžných pozemních komunikacích, na hraničních přechodech, ale i ve vlacích nebo ve vnitrozemí.

Cílovými zeměmi jsou pro migranty především Německo, Francie, Nizozemsko, Belgie a obecně státy Evropské unie. K cestování používají například mezinárodní vlakové či autobusové spoje, dodávky, ale i osobní automobily. Jedním z případů nelegální tranzitní migrace v našem kraji je i autonehoda osobního automobilu, ke které došlo 18. června letošního roku na dálnici D5 na Rokycansku. Ve voze cestovaly 4 osoby turecké státní příslušnosti a jedna osoba afghánské státní příslušnosti, která při nehodě zemřela. Žádná osoba neměla oprávnění k pobytu v naší zemi a celá osádka mířila směrem do Německa. V průběhu letních prázdnin byl zaznamenán výrazný nárůst nelegální tranzitní migrace, a tak byl zvýšen i počet akcí zaměřených právě na její odhalování. Byly posíleny společné hlídky v příhraničí, kde naši policisté slouží společně s německými kolegy. V našem kraji máme celkem 12 hraničních přechodů, kdy 9 z nich je silničních, 2 železniční a 1 dálniční. Mimo jiné se v rámci těchto akcí zaměřují i na kontrolu pravosti dokladů u cizinců. Kolegům z odboru cizinecké policie pomáhá nejrůznější technika, mezi kterou patří bezesporu heart beat detector. Ten dokáže detekovat přítomnost živého člověka v nákladovém prostoru na základě jeho srdečního tepu. Co s týče statistik, tak od 2.8. 2023 do 17.12. 2023 v rámci 63 akcí policisté zkontrolovali 34 autobusů, 23 vlaků, 321 nákladních automobilů, 385 dodávek, 475 osobních automobilů a 2822 osob. V podobných akcích budeme v našem kraji samozřejmě pokračovat i nadále.



nprap. Ondřej Hodan

19. prosince 2023

vytisknout e-mailem