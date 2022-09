Kontroly na Pražském hradě

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„1. V kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti? Uveďte statistiku v podrobnosti, kterou máte k dispozici a popište nejvíce ohrožující incidenty.

2. Jak byla průběžně vyhodnocována účinnost plošných kontrol? Poskytněte kopie všech těchto vyhodnocení.

3. Uveďte celkové náklady plošných kontrol za roky 2016 až 2022, uveďte údaje za jednotlivé roky v členění na jednotlivé kapitoly, tak, jak je máte k dispozici.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli, že ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuáloního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.

Ad 1.

V souvislosti s prováděnými bezpečnostními kontrolami vstupujících osob a vjíždějících vozidel do areálu Pražského hradu Útvar pro ochranu prezidenta České republiky nevede žádnou dokumentaci evidenčního charakteru. Povinný subjekt tak požadovanými informacemi ve smyslu výše citovaného zákonného ustanovení nedisponuje. Žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost takovými informacemi disponovat.

Nad rámec informační povinnosti povinný subjekt konstatoval, že k odmítání vstupu do Pražského hradu osobám, u kterých byla při bezpečnostní kontrole zjištěna zbraň či jiný nebezpečný předmět, který by mohl být jako zbraň použit, došlo s ohledem na značné množství návštěvníků ve velkém počtu případů. Zároveň je důležité zdůraznit, že bezpečnostní kontroly na vstupech a vjezdech do Pražského hradu mají preventivní charakter a především díky nim nebyl od zavedení bezpečnostních kontrol v roce 2016 zaznamenán uvnitř tohoto sídelního objektu prezidenta České republiky žádný incident ohrožující chráněné osoby ani návštěvníky Pražského hradu.

Ad 2.

Vlastní vyhodnocování efektivity bezpečnostních kontrol probíhá kontinuálně jako součást kontroly nastavení a hodnocení každodenního výkonu služby policistů. Samostatný dokument k tomuto účelu není zpracováván a povinný subjekt tedy touto požadovanou informací nedisponuje.

Ad 3.

Bezpečnostní kontroly na vstupech do Pražského hradu jsou příslušníky Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky prováděny v rámci běžného výkonu služby a nevytváří vícenáklady mzdových prostředků. Povinný subjekt dále konstatuje, že informací o nákladech na běžný výkon služby nedisponuje, jelikož se nevyčíslují a pro vyřízení žádosti by musel požadovanou informaci nově vytvořit, na což se informační povinnost nevztahuje. Žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanou informací disponovat.

Povinný subjekt k věci dodal, že technické prostředky používané ke kontrole osob a vozidel při vstupu do areálu Pražského hradu (detekční rámy, rentgeny), případně mechanické zábrany proti neoprávněnému vniknutí (tzv. "ježci" nebo "ostnaté dráty") nejsou evidovaným majetkem Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 9. 2022

