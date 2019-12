Kontroly dle zákona o zbraních

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„1) Kolik celkem kontrol dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) a dle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) provedli policisté z oddělení kontroly ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky (dále jen „oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR“) v letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019?



2) Kolik je systemizovaných služebních míst na oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR určeno na provádění kontrol dle zákona č. 119/2002 Sb. a č. 229/2013 Sb.?



3) Kolik policista služebně zařazen na oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR provedl průměrně kontrol ve funkci vedoucího kontrolní skupiny dle zákona č. 119/2002 Sb. a č. 229/2013 Sb. v letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019?



4) Kolik policistů (vedoucích kontrolní skupiny) z oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR provedlo nadprůměrný, průměrný a podprůměrný počet kontrol dle zákona č. 119/2002 Sb. a č. 229/2013 Sb. v letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019?



5) Kolik policistů z oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR neprovedlo žádnou kontrolu ve funkci vedoucího kontrolní skupiny dle zákona č. 119/2002 Sb. a č. 229/2013 Sb. v letech 2017, 2018 a v 1. pololetí roku 2019? Počet uveďte mimo vedoucího oddělení.



6) Co je považováno na oddělení kontroly ŘSZBM PP ČR za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu policistou? Úkoly uveďte mimo úkoly stanovené v popisu služebních činností (služební náplň) policisty.“







Policie České republiky žadateli poskytla následující odpověď:



1) V roce 2017 bylo provedeno: 109 kontrol dle zákona č. 119/2002 Sb., zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) a 24 kontrol dle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).

V roce 2018 bylo provedeno: 142 kontrol dle zákona o zbraních a 24 kontrol dle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem.

V 1. pololetí roku 2019 bylo provedeno: 84 kontrol dle zákona o zbraních a 17 kontrol dle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem.



2) Počet systemizovaných míst na oddělení kontroly Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky (dále jen „ŘSZBM“) je 21

policistů včetně vedoucího oddělení.



3) až 5) Požadované statistické údaje ŘSZBM nevede. K získání těchto informací by musel být vyčleněn minimálně jeden policista nebo zaměstnanec ředitelství, který by uvedené údaje musel zjišťovat ze systému ETŘ s pomocí analýzy a výpočtů. ŘSZBM zveřejňuje podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pouze obecné informace o výsledcích kontrol. Tyto informace jsou na základě kontrolního řádu zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup všem osobám, tedy nejen příslušníkům Policie ČR. Průměrný počet kontrol ve funkci vedoucího kontrolní skupiny je nevypovídající údaj o „zatíženosti“ jednotlivých policistů oddělení kontroly, neboť provedení kontrol je nesouměřitelné vzhledem k jejich rozsahu a podmínkám (počet zbraní, střeliva, munice, bezpečnostního materiálu, prostředí prováděné kontroly, vzdálenost sídel a provozoven apod.), přičemž provádění kontrol není jedinou činností pracovníků zařazených na ŘSZBM.



Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Vzhledem k výše uvedenému se na informace požadované pod body 3) až 5) informační povinnost nevztahuje.



6) Otázka „co je považováno na oddělení kontroly ŘSZBM za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu policistou“ je dotazem na názor a neexistující informaci. Výklad tohoto pojmu ani jeho hodnocení služebním funkcionářem nejsou nikde písemně zaznamenány. Z tohoto důvodu nenaplňuje požadovaná informace výše uvedenou definici informace podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Proto se na základě § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. a § 3 odst. 3 tohoto zákona informační povinnost na tuto otázku nevztahuje.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 29. 11. 2019

vytisknout e-mailem