Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kontroly cizinecké policie

PLZEŇSKÝ KRAJ - Dva cizince nyní prověřují krajští kriminalisté.

Ve čtvrtek (tedy 29. července 2021) zastavila hlídka cizinecké policie na dálnici D5, a to konkrétně na exitu Nýřany ve směru do Spolkové republiky Německo, sedmimístné motorové vozidlo s cizí registrační značkou. Při provedené kontrole policisté zjistili, že se v zadním prostoru vozidla nachází 4 cizí státní příslušníci, přičemž se jednalo o čtyři muže z Asie. Vozidlo řídil rovněž cizinec, a to stejné národnosti jako jeho spolujezdec. Jelikož vše nasvědčovalo tomu, že by se řidič společně se spolujezdcem mohli dopustit protiprávního jednání na úseku nelegální migrace, byli na místě zadrženi a následně předáni k provedení procesních úkonů v trestním řízení kolegům ze služby kriminální policie a vyšetřování. V současné době jsou oba cizinci podezřelí ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Zbývající čtyři muže cizí státní příslušnosti kolegové zajistili za účelem zahájení správního řízení a následného umístění do zařízení pro zajištění cizinců. Případem se zabývají krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve spolupráci s kolegy z odboru cizinecké policie.

Úspěchem však skončila i další kontrolní akce v rámci Schengenského vnitrostátního pátrání na dálnici D5, která se uskutečnila v úterý tohoto týdne (27. 7. 2021). Krátce po poledni policisté zastavili ke kontrole dodávku s cizí registrační značkou, ve které se nacházelo celkem 6 osob včetně řidiče. Hlídka na kontrolním stanovišti provedla pobytovou kontrolu cizinců, kteří se prokázali platnými cestovními pasy s biometrickými údaji. Nicméně všech šest osob porušilo mimořádné ochranné opatření, které, až na výjimky, neumožňuje z důvodu ochrany před zavlečením onemocnění Covid-19 vstup cizincům třetích zemích na území České republiky. Všichni cizinci tak musí opustit území naší republiky nejdéle do 31. července tohoto roku. Na této kontrolní akci se společně s námi podíleli i kolegové z Ředitelství služby cizinecké policie a účast byla zajištěna i ze strany německých policistů. Akcím vztaženým k nelegální migraci se budeme neustále na území Plzeňského kraje věnovat.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

30. července 2021

Odkazy do noveho okna cizinci Detailní náhled

vytisknout e-mailem