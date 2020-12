Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Kontrolujeme zimní výbavu

ŠUMPERSKO - Jste vybaveni na provoz v zimním období?

Dnes dopoledne se policisté šumperského dopravního inspektorátu společně s kolegy z velkolosinského obvodního oddělení a krajským koordinátorem BESIPu Ing. Miroslavem Charouzem vypravili pod Červenohorské sedlo, aby tam společně dohlíželi především na dodržování povinností řidičů spojených s provozem vozidel v zimním období.

Hlídky se zaměřily zejména na použití a stav zimních pneumatik. V této souvislosti řidičům připomínáme, že hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg) nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).

Řidiči musí pamatovat i na to, že z vozidla musí být odstraněny nečistoty, námraza či sníh, které by jim zabraňovaly v bezpečném výhledu z vozidla. Z vozidel je zapotřebí odstranit i led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Tato povinnost samozřejmě platí i pro přepravovaný náklad.

Dnes sice nemrzlo a rtuť teploměru se dopoledne pod Červenohorským sedlem držela dva stupínky nad nulou, samotný kopec byl ale zahalen do husté mlhy. V této souvislosti bychom rádi připomněli, že je v těchto měsících velmi důležité používat stanovené osvětlení, světla pro denní svícení jsou zcela nedostačující.

Milovníkům zimních sportů bychom také rádi připomněli, aby své zimní vybavení přepravovali bezpečně, měli jej v obalech a pokud možno zajištěné tak, aby jeho přepravou neohrozili bezpečnost samotných cestujících.

Pokud jde o zimní výbavu, musíme s potěšením konstatovat, že dnes byli řidiči na jízdu horským terénem dobře připraveni a policisté v této souvislosti nemuseli řešit žádný prohřešek. Udělili pouze jednu pokutu, a to kvůli více než rok propadlé technické kontrole.

Závěrem nezbývá než dodat, že snaze zmírnit nepříznivý vývoj na úseku dopravní nehodovosti budou policisté v bezpečnostních opatřeních obdobného charakteru nadále pokračovat.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

4. prosince 2020

