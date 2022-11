Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kontrolujeme zabezpečení v chatových oblastech

Koně zvládnou i dvacet kilometrů v náročném terénu. /VIDEO/

Policisté na jižní Moravě se zaměřují na kontroly zazimovaných rekreačních chat. Vzhledem k mnohdy špatně přístupnému terénu do akcí zapojují i služební koně, kteří se dostanou do odlehlých míst, kam auta neprojedou. Během kontrol nachodí koně patnáct až dvacet kilometrů. denně, a působí na celé jižní Moravě.

Koně nejsou jedinými pomocníky policistů při pohybu v chatových oblastech - například na Vranovské přehradě jsme ke kontrolám rekreačních objektů využili i služební člun, abychom se dostali k chatám, které jsou po souši těžko dostupné. Policisté během kontrol třeba zjistili, že jedna z chat byla odemčená, a vyrozuměli proto jejího majitele. Ten zapomněl zamknout, když před dvěma týdny odjížděl. Případní nezvaní návštěvníci by tak měli snadný přístup k cennostem uvnitř. Právě cenné věci či drahou elektroniku doporučujeme během delší nepřítomnosti v rekreačních objektech nenechávat. V zimních měsících chaty jejich majitelé navštěvují jen zřídka, zabezpečení objektu je tak zásadní prevencí proti krádeži vloupáním. Vhodné je zvážit elektronickou ochranu objektu, zabezpečit dveře, okna i verandy. Venku nenechávejte nářadí, které by mohlo zlodějům posloužit k násilnému vstupu do chaty jako např. sekera, žebřík. Pokud zjistíte, že nezvaný host už váš objekt navštívil, nevstupujte dovnitř, nic neuklízejte a hned volejte policii. Doposud řešili policisté na jižní Moravě 2757 případů krádeží vloupáním, z toho 184 byly případy vloupání do rekreačních objektů (nejvíce na teritoriu Městského ředitelství policie Brno – 90).

Při pobytu v chatě si všímejte pohybu neznámých osob nebo vozidel, i případné svědectví může mít pro policii důležité při odhalování pachatelů krádeží vloupáním.

mjr. Petra Ledabylová, 24.11.2022

