Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kontrolovali jsme chaty

HODONÍNSKO: Dvě stovky zkontrolovaných chat byly v pořádku.

Policisté ve čtvrtek 16. ledna provedli bezpečnostně preventivní akci, která byla zaměřena na kontrolu zajištění rekreačních objektů. Policisté zavítali konkrétně do rekreačních lokalit v katastru obcí Radějov a Tvarožná Lhota. Cílem této akce byla především ochrana majetku občanů a předcházení trestné činnosti, dále pak jsme pátrali po hledaných osobách, vozidlech a odcizených věcech. Policisté u rekreačních chat fyzicky prověřovali zajištění dveří a oken, a zda objekt nebyl napaden zloději. Policisté na každou zkontrolovanou nemovitost umístili lístek o provedení kontroly. Policie České republiky se snaží podobnými akcemi a prováděnou fyzickou kontrolou předcházet násilným vniknutím do rekreačních objektů, které jsou mimo sezonu jejich majiteli opuštěny. Během kontrol nebyl zjištěn žádný případ násilného vniknutí do kontrolovaných objektů. Policisté u dvou stovek zkontrolovaných rekreačních objektů nezjistili žádné zásadní nedostatky. Na bezpečností akci se podíleli policisté OOP Strážnice a dva psovodi se služebními psy.

V roce 2019 řešili policisté na Hodonínsku 25 případů vloupání do rekreačních objektů.

por. Bc. Petr Zámečník, 17. 1. 2020

