Kontrolní vážení silničních vozidel

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal „sdělení stanoviska k problematice nízkorychlostního vážení“ a dále uvedl:



„Metodická příručka k nízkorychlostnímu vážení vydaná Ministerstvem dopravy, č. j. 500/2014-120-STSP/20, upozorňuje na skutečnost, kdy subjekt provádějící nízkorychlostní kontrolní vážení má disponovat písemným souhlasem vlastníka pozemku, kde kontrolní orgán následně rozvine měřící zařízení. Tato mnou podaná žádost směřuje do oblasti, kdy orgán Policie ve spojení s CSPSD, případně samostatně rozvine měřící zařízení na ploše, která se nachází ve vlastnictví soukromého subjektu, nikoliv ve vlastnictví státu.



Může tedy Policie ČR bez předchozího výslovného písemného souhlasu vlastníka pozemku na této ploše provádět a realizovat kontrolní vážení?“



Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:



Policie České republiky provádí kontrolní vážení především na veřejných komunikacích a na místech k tomu určených. Vlastníkem pozemních komunikací je zpravidla stát zastoupený například Ředitelstvím silnic a dálnic, vyššími územními samosprávnými celky nebo obcemi, místa vhodná k provádění kontrolního vážení se nacházejí například v areálech správy a údržby dálnic, celní správy a jiných státních organizací. Pokud Policie České republiky v určité lokalitě nemá k dispozici vhodné stanoviště k provádění kontrolního vážení na pozemku ve vlastnictví státu, může k tomuto účelu využít rovněž pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, a to na základě předchozí dohody s vlastníkem pozemku a s jeho výslovným souhlasem. Souhlas vlastníka pozemku může být udělen také ústně. V případě, že stanoviště vybrané k provádění kontrolního vážení na pozemku v soukromém vlastnictví by mělo být využíváno k uvedenému účelu opakovaně, tj. existuje předpoklad jeho využití k uvedenému účelu v budoucnu, Policie České republiky preferuje uzavření písemné dohody s vlastníkem pozemku obsahující jeho souhlas k provádění kontrolního vážení na tomto pozemku a stanovující podmínky užití tohoto pozemku k uvedenému účelu.



PhDr. Jiří Vokuš, 16. května 2022

