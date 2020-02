Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kontrolní akce cizinecké policie na Rychnovsku

RYCHNOVSKO – Zkontrolováno přes 40 osob, některé čeká vyhoštění

Už od ranních hodin probíhala dne 19. února 2020 na Rychnovsku kontrolní akce policistů odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce na kontrolu zaměstnanců jedné zdejší firmy a dalších dvou staveb. Předmětem kontrol byla pravost dokladů a odhalení případného padělání, ale také dodržování pobytového režimu cizinců a výkon zaměstnání s pracovním povolení.



Necelou padesátku cizinců policisté důkladně zkontrolovali během jednoho dne a zjistili, že 4 osoby vykonávaly zaměstnání bez potřebného pracovního povolení. S těmito cizinci posléze zahájili správní řízení za účelem jejich vyhoštění z EU. Cizincům může být v těchto případech zakázán vstup do Evropské unie až na dobu tří let. Dále bylo na místě zjištěno 20x porušení pobytového režimu cizince, což bylo vyřízeno uložením příkazu na místě.



Od začátku roku policisté vyhostili již 35 cizinců, kteří v nějakém ohledu nesplňovali předpisy platné pro pobyt nebo zaměstnání cizinců na území České republiky.



Policisté budou i nadále pokračovat v namátkových kontrolách, a to nejen na Rychnovsku, ale i v ostatních částech kraje. Důraz bude kladen nejen na kontrolu cizinců ve výrobních závodech, ale také na kontrolu ubytovacích zařízeních, a to jak v součinnosti s dalšími subjekty, tak i po své linii.



por. Mgr. Lucie Konečná

21.2.2020, 13:00 hod

