Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kontrola odhalila převaděče

LITOMĚŘICKO – Nyní čelí trestnímu stíhání…

Dopravní kontrola odhalila převaděče na Litoměřicku.

V pátek 8. 9. 2023 v odpoledních hodinách bylo na exitu z dálnice D8 u obce Doksany zastaveno a kontrolováno vozidlo značky Honda. Při kontrole policisté zjistili, že ve vozidle jsou další čtyři spolujezdci, z toho dva nezletilci, všichni bez dokladů. Následná kontrola ukázala, že všichni se na našem území nacházejí nelegálně.

Úmyslem řidiče bylo odvézt za úplatu tyto spolujezdce do Spolkové republiky Německo.

Dvaatřicetiletý řidič byl na místě zadržen a v současné době již čelí trestnímu stíhání pro trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 8 let.

12. září 2023

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem