Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kontrola dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let

SEMILSKO - Policisté prověřovali provozovny, zda neprodávají alkohol dětem a mladistvým.

Minulý týden ve čtvrtek v dopoledních hodinách policisté z Obvodního oddělení Semily kontrolovali provozovny, které mají v sortimentu zboží mimo jiné i alkoholické nápoje.

Akce proběhla na území měst Semily, Lomnice nad Popelkou a Turnov.

Kontroly byly zaměřeny především na dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

Celkem policisté prověřili 18 provozoven, z čehož u 8 prodejců zjistili, že prodali alkoholický nápoj (víno, pivo, destiláty) osobě mladší 18 let (v rozmezí od 15 do 18 let).

Tyto prodejce oznámili na příslušný správní odbor pro podezření ze spáchání přestupku ze zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Cílem těchto kontrol je především ochrana dětí před závislostí na návykových látkách.

Policisté z Územního odboru policie Semily budou v kontrolách dodržování zákazu prodeje nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let nadále pokračovat.



25.7.2023

nprap. Martina Frýdová

preventistka KŘP Libereckého kraje

