Kontrola dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací:

„1. Kdo udělil pravomoce Policii České Republiky aby mohla vymáhat Nezákonný opatření MZ. (POLICEJNÍ PREZIDENT, NÁMĚSTEK POLICEJNÍHO PREZIDENTA ATDD.)

2. Jsou Policisté poučeny podle Zákona když NSS zruší opatření že nemůžou vymáhat roušku nebo Respirátor jelikož to bylo zrušeno NSS a rozhodnuto za Nezákonný?

3. Kdo nese zodpovědnost za neznalost Policisty/Policistky?

4. Policie ČR ani Strážník městské policie neznají zákony a právní předpisy. Jak je to možné. Např: když řekne policista že si ho nemohu natáčet ani nahrávat když dělá úkon nebo něco jiného. Východiskem vycházejícím z Ústavy ČR je, že „Každý může činit vše, co není zákonem zakázáno.“ To platí i pro pořizování nahrávek osob vykonávajících veřejnou moc - pokud to není omezeno zákonem, je to možné.

5. A za další jak je možné že Policista řekne že vládní opatření nebo opatření MZ je nad Zákonem? Což není vůbec pravda. Tohle jsou předpisy zákonné ( základní )

1) ústavní zákony

2) zákony

3) zákonná opatření

A další jsou předpisy podzákonné ( provádějící)

1) nařízení vlády

2) vyhlášky ministrů

3) vyhlášky nižších státních.

6. Jaký otázky dostávají Policisté při absolvování fyzických a psychických testu?“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace, respektive doprovodné informace podle ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.:

Ad 1.

K datu podání předmětné žádosti o informace platilo na území České republiky mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. října 2021 vydané na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. listopadu 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. prosince 2021 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2. Toto mimořádné opatření s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének a to: a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

i) prodejna,

ii) provozovna služeb,

iii) zdravotnické zařízení,

iv) zařízení sociálních služeb,

v) mezinárodní letiště,

vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení,

vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní objekt, hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,

viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka,

b) ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

c) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu, jejímž předmětem je přeprava osob; v případě lanové dráhy jen, jde-li o uzavřenou kabinu,

d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,

e) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,

f) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, včetně shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom místě ve vnějších prostorech v případě, že se akce účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru,

s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky.

Viz: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Ad 2.

Viz ad 1.

Ad 3.

Etický kodex Policie České republiky zavazuje každého jejího příslušníka nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon.

Ad 4. a 5.

Požadované informace nejsou informacemi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., neboť neodpovídají definici tohoto pojmu formulované v ustanovení § 3 odst. 3 uvedeného právního předpisu: „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“ Požadovaná informace má charakter dotazu na názor, jehož se podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace netýká. Důvodová zpráva k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 106/1999 Sb. a kterým bylo ustanovení § 2 odst. 4 do tohoto zákona vtěleno (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období Poslanecké sněmovny) uvádí: „Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Toto ustanovení nemá v žádném případě sloužit k nepřiměřenému zužování práva na informace, má pouze zamezit žádostem o informace mimo sféru zákona – zvlášť časté jsou v této souvislosti žádosti o právní analýzy, hodnocení či zpracování smluv a podání – k vypracování takových materiálů nemůže být povinný subjekt nucen na základě své informační povinnosti, neboť taková úprava by byla zcela proti původnímu smyslu tohoto institutu.“

Ad 6.

Předpokladem k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky je mimo jiné zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost k výkonu služby. Osobnostní způsobilost zjišťuje psycholog bezpečnostního sboru a při zjišťování osobnostní způsobilosti používá metodu pozorování, rozhovoru, anamnestického vyšetření, analýzy objektivních údajů a psychologické testové metody. Osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, podle vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů, splňuje občan nebo příslušník, pokud je

a) intelektově v pásmu průměru nebo vyšším,

b) emočně stabilní,

c) psychosociálně vyzrálý,

d) odolný vůči psychické zátěži,

e) s žádoucí motivací, postoji a hodnotami,

f) bez nedostačivosti v oblasti volních procesů,

g) bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů,

h) bez nedostačivosti v oblasti autoregulace,

i) bez znaků nežádoucí agresivity a

j) bez psychopatologické symptomatiky.

Fyzická způsobilost se zjišťuje prověrkou fyzické zdatnosti sestávající ze čtyř disciplín:

1. člunkový běh na 4 x 10 metrů,

2. vzpor ležmo (klik),

3) celomotorický test,

4) běh na 1 000 metrů.

PhDr. Jiří Vokuš, 1. února 2022

