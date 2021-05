Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kontrola cyklisty

SUŠICE - Řidič nemotorového vozidla odmítl dechovou zkoušku i lékařské vyšetření. Příslušný zákon stanoví podmínky a následky po odmítnutí.

Na jízdním kole jel v neděli 24. května letošního roku muž po Sušici. Na ulici Dlouhoveské byl zastaven hlídkou policistů z místního obvodního oddělení. Sedmatřicetiletý muž z obce na Horažďovicku se na výzvu policistů odmítl podrobit dechové zkoušce i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve.

Muž je podezřelý ze spáchání přestupků, které budou předány správnímu orgánu k dalšímu opatření.

Co může očekávat řidič při odmítnutí orientačního vyšetření a lékařského vyšetření

Zákon číslo 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek stanoví:

Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba, u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek.

V případě, že povinná osoba orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření.

Pokud odborné lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Vyzvat osobu ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření je oprávněn v rámci své působnosti a za podmínek stanovených jinými právními předpisy příslušník Policie České republiky, příslušník Vojenské policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby, strážník obecní policie nebo osoba pověřená kontrolou podle jiného právního předpisu.

Orientační vyšetření provádí příslušník Policie České republiky, příslušník Vojenské policie, strážník obecní policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby, zaměstnavatel, osoba pověřená kontrolou nebo zdravotnický pracovník.

Odborné lékařské vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

Přestupek

Fyzická osoba se dopustí přestupku, když se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření, k nimž byla vyzvána.

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč a zákaz činnosti do 2 let.

Přestupky podle odstavce 1 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Cyklista v bodovém systému řidičů nezískává body, jen řidič motorového vozidla.

nprap. Ladmanová Dana

25. května 2021

