Kontrola chatových oblastí na Turnovsku

SEMILSKO – Policisté provedli kontrolu zabezpečení chat a chalup.

V zimním období nebývají chaty a chalupy tak hojně navštěvovány svými majiteli jako ve zbylém roce. Toto přináší příležitosti pro pachatele krádeží, kteří se do těchto objektů pokouší vloupat, poškozují je a v neposlední řadě odcizí i věci v nemalé hodnotě.

Policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje se proto v úterý 16. ledna 2024 vydali na kontrolu chalup a chatových osad do města Turnov a jeho okolí. Policisté kontrolovali, zdali majitelé mají své druhé domovy dobře zabezpečené, zamčené dveře, zavřená okna i okenice a případně, zda neponechali na zahrádkách volně přístupné cenné věci. Policisté zároveň provedli zevní prohlídku, která by případně odhalila, že došlo k pokusu nebo přímo k vloupání do objektu.

Policejní preventisté během celého roku pravidelně informují chataře, aby si své chaty a chalupy řádně zabezpečovali, prováděli kontroly a nenechávali drahé nářadí, jako například sekačky, motorové pily a křovinořezy, viditelné skrze okna. V případě, že majitelé nemají v plánu chatu či chalupu navštěvovat delší dobu, je lepší opravdu cenné věci přestěhovat a minimalizovat tak případnou škodu, která by vloupáním mohla vzniknout.

Policisté se i v letošním roce budou nadále věnovat kontrolám těchto rekreačních objektů. Kromě samotných policistů se kontrol pravidelně účastní i policejní psovodi a jízdní policie se svými čtyřnohými parťáky.



17. 1. 2024

nprap. Libor Barták

preventista KŘP Libereckého kraje

