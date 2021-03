Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kontroly chat a chalup

RYCHNOVSKO - V hledáčku policistů Orlické hory.

I v letošní výjimečné zimní sezóně se v rámci výkonu své služby policisté obvodních oddělení zaměřují na kontroly chat a chalup v jejich teritoriích.

Část území, která spadá pod rychnovský územní odbor, leží v Orlických horách, oblíbené lokalitě chatařů a chalupářů. V rámci aktuálních opatření je většina jejich majitelů nemůže v tomto čase navštívit a zkontrolovat, a proto se na objekty zaměřují policejní hlidky.

Policisté kontrolují zejména vstupní a všechny další dveře do budov i přilehlých staveb. Nezapomínají se přesvědčit ani o tom, zda jsou zabezpečená okna nebo okenice. Zkontrolují i blízké okolí rekrečního objektu a majitelům zavěšením visačky s datem a kontaktem na obvodní oddělení oznamují, že jejich chatu či chalupu zkontrolovali. Pokud by u ní objevili známky vloupání či narušení objektu, pokračovali by podle daného postupu a majitele nemovitosti by hned kontaktovali. Zatím ale k této variantě nemuseli přistoupit, neboť všechny objekty, které se ocitly v jejich hledáčku, byly v pořádku, zajištěné a bez zjevných známek narušení.

POLICIE DOPORUČUJE:

Zajistěte si svůj objekt, zejména dveře a okna. Účinné je zesílit vstupní dveře, instalovat kvalitní zámkové systémy, uzamykatelné okenice, mříže na okna apod. Vhodná je také instalace elektronické zabezpečovací signalizace, která v případě poplachu přivolá bezpečnostní agenturu či policii. Rozumné je nepodceňovat ani dobré sousedské vztahy. Vzájemná kontrola budov se jistě vyplatí.

Pokud máte podezření, že se do chaty či chalupy vloupala cizí osoba nebo že tam dokonce ještě přebývá, v žádném případě do objektu nevstupujte. Z bezpečného místa zavolejte na linku 158. Předejdete tak případnému ohrožení vaší osoby a zničení stop, důležitých pro vyšetřování majetkové trestné činnosti.

Další informace k zajištění rekreačních objektů naleznete ZDE.

por. Mgr. Alena Kacálková

26. března 2019

Související dokumenty chaty Rychnovsko.wmv

Velikost souboru:31,5 MB / formát WMV

vytisknout e-mailem