Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Konflikt mezi cyklistou a řidičem skončil kolizí

BLANENSKO: Pátráme po řidiči felicie. /foto, video/

Horké letní dny většinou nepřispívají k pohodě účastníků silničního provozu, nejinak tomu zřejmě bylo minulé pondělí v Blansku. Tamní kriminalisté pátrají po řidiči červené Škody Felicia. Ten se 18.7. v 17:20 ve Svitavské ulici (Blansko) dostal do konfliktu s cyklistou na horském kole. Konflikt vygradoval před obchodním domem Billa kolizí. Řidič felicie následně odjel směrem k Šebrovu. Policisté by potřebovali vědět, co všechno střetu předcházelo. Máte-li k dispozici záznam z palubní kamery vašeho vozu, případně byste mohli podat svědectví k incidentu, ozvěte se na linku 158.

mjr. Pavel Šváb, 25.07.2022

