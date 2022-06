Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Konec školního roku a hurá na prázdniny

Strakonice – Policisté se přišli poslední školní den rozloučit s dětmi a popřát jim hezké prázdniny bez úrazu.

Policisté každý den v průběhu školního roku dohlíží na bezpečnost u přechodů pro chodce. Poslední školní den se přišly s dětmi rozloučit také preventistky Policie ČR a Městské policie Strakonic, Jaromíra Nováková a Jaroslava Krejčová, které děti navštěvují v průběhu školního roku v rámci preventivních besed a policejních akcí. Dnes si před ZŠ Dukelská si s dětmi povídaly o bezpečném chování o prázdninách, připomínaly jim hlavně používání ochranné helmy při jízdě na kole, chráničů a reflexních prvků, opatrnost při koupání v řekách a neznámých vodách. Také děti upozorňovaly, aby před odjezdem na dovolenou na svou nepřítomnost neupozorňovaly na sociálních sítích a nechlubily se svému okolí odjezdem z domova. Policistky dětem rozdaly policejní sešity, které se dětem budou určitě hodit v novém školním roce a také informační leták pro rodiče s radami, jak předejít vloupání do domovů. V něm jsou všechna důležitá fakta a rady, které mohou napomoci k tomu, že se nezvané návštěvy eliminují. Mimochodem, průměrný zlodějíček otevře obyčejné nezamčené dveře do pěti vteřin, nezamčené bezpečností dveře do patnácti vteřin. Od začátku letošního roku řešili policisté na Strakonicku pět případů vloupání do víkendových chat, tři případy vloupání do rodinných domů a jeden do bytu. Během dopoledne policistky oslovily také desítky dospěláků a připomněly Evropský den proti vloupání a zopakovaly zásadní rady zabezpečení domovů.

Před dovolenými přinášíme několik osvědčených rad, jak zabránit tomu, aby se váš domov nestal cílem zloděje.

* Snažte se navázat a udržovat dobré vztahy se sousedy, se kterými si nastavte kontrolu nad svým domovem, například že pravidelně vybírají schránku a zalévají květiny.

* Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem na dovolenou.

* Při odchodu z domova vždy zamykejte dveře a zavírejte okna. Okno v poloze ventilace a mikro ventilace není zavřené!

* Pokud po návratu domů zjistíte, že se k vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Neprodleně volejte linku tísňového volání 158. Před příjezdem policistů z taktických důvodů do objektu nevstupujte a neuklízejte. Mohli byste tak zničit pro kriminalisty to nejcennější, a to stopy, které pachatel na místě zanechal.

Krásné prázdniny, bez nemilých překvapení a bez nehod.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

30. června 2022

vytisknout e-mailem