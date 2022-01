Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Konec roku a Nový rok ve Středočeském kraji

KRAJ – Silvestrovská služba byla poměrně náročná. Přijali jsme a řešili téměř 500 událostí.

Středočeští policisté během posledního dne roku 2021 a v Novém roce měli opravdu dost práce, kdy od rána 31. prosince do půlnoci vyjížděli celkem k téměř 300 událostem a od půlnoci prvního dne letošního roku do rána ke dvěma stovkám. Všechny tyto počty událostí ve středních Čechách přijímalo pět operačních důstojníků na tísňové lince 158, kteří se při „silvestrovské“ službě nezastavili a museli kromě jejich řešení také zajišťovat součinnost policejních hlídek. Jejich 24hodinová služba, dle jejich zhodnocení, patřila k těm náročnějším.

Nejčastěji policisté vyjížděli k lidem kvůli narušení občanského soužití či rušení nočního klidu, kdy se jednalo o 76 takových oznámení. Dále řešili fyzická napadení, požáry a neodborné manipulace s pyrotechnikou, ale také téměř 60 dopravních nehod, které se obešly naštěstí bez vážných zranění.

Před půlnocí vyjížděli policisté společně se záchranáři k napadení mezi dvěma muži, k němuž došlo na chodbě bytového domu v Ctiborově ulici v Kladně. Dvacetiletý mladík měl při rodinné sešlosti fyzicky napadnout 45letého muže, a to několika údery pěstmi do oblasti hlavy a obličeje. Poškozený byl ve velmi vážném stavu vrtulníkem transportován do jedné z pražských nemocnic. Ve věci kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to výtržnictví a ublížení na zdraví, za což podezřelému dvacetiletému útočníkovi hrozí v případě odsouzení trest odnětím svobody na šest měsíců až 3 roky.

Loučení se s posledním dnem roku 2021 se neobešlo ani bez zranění kvůli pyrotechnice. K naštěstí lehce zraněnému mladšímu muži, který s ní neodborně manipuloval v pokoji ubytovny v Lobečku na Mělnicku, vyjížděli policisté se záchrannou službou asi půl hodiny před půlnocí. Vlivem špatného zacházení s výbušninami došlo na pokoji k zahoření a následnému požáru, který se snažil 26letý muž uhasit, čímž se lehce popálil na ruce. Na místě ho lékaři ošetřili, nikdo z ostatních ubytovaných zraněn nebyl. Událost se obešla bez evakuace dalších osob.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

1. ledna 2022

