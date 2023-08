Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Konec prázdnin se blíží

PŘÍBRAMSKO - Od 4. do 8. září bude probíhat po celé republice dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“.

S blížícím se koncem letních prázdnin, kdy se zvyšuje intenzita provozu, a v návaznosti na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti bude o posledním prázdninovém víkendu více policistů na silnicích, zejména v místech s vyšším dopravním zatížením, tj. dálnice a silnice I. třídy, ale i na rizikových místech. Hlídky se zaměří na dodržování stanovené rychlosti, na jízdu v jízdních pruzích, na používání bezpečnostních pásů, držení telefonu za jízdy, technický stav vozidel a na dodržování zákazu předjíždění nákladních automobilů v úsecích, kde je to zakázáno.

Od 4. do 8. září bude probíhat po celé republice dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Policisté budou mít zvýšený dohled u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Hlavním cílem akce je posílit v dětech zásady při vstupu do vozovky. Po prázdninách jsou školáci ještě plni zážitků ze dnů volna a především nejsou až tak obezřetní.

Chodci by měli vědět, že mají užít přechod, pokud je na dohled. Jinak mohou přecházet silnici jen na přehledných místech a musí se přitom pořádně rozhlédnout. Před vstupem na přechod pro chodce musí odhadnout, zda vozidlo stihne bezpečně zastavit, neexistuje absolutní přednost chodců. Při přecházení si musí všímat i druhého jízdního pruhu, jeden vůz jim dá přednost, v protijedoucím autě si řidič ani nevšimne, že někdo jde přes komunikaci. Důležité je i nošení reflexních prvků, za šera, při hustém dešti či v mlze je takto označený člověk vidět až na dvě stě metrů.

Úplně něco nového a neznámého čeká hlavně malé prvňáčky. Jejich rodiče je budou během několika prvních týdnů, někdy i měsíců, do školy vodit. Přitom je dobré děti na trase do školy, která by měla být co nejkratší, ale také nejbezpečnější, učit některé dopravní značky, chození po chodnících, po správné straně vozovky a přecházení přes přechody. Trpělivě vše znovu a znovu vysvětlovat a procvičovat. Děti se musí naučit pohybovat sami v dopravě.

31. srpen 2023

