Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Konec prázdnin na silnicích

J.Hradec – Řidiči, jezděte opatrně! Statistiky jsou neúprosné! (Hlasová schránka 974 233 116)

Přes veškerá preventivní opatření pořádkové a dopravní policie dochází k dopravním nehodám, mnohdy i tragickým. Bývá tomu tak zvláště v době letních prázdnin, v době dovolených. Za nehodou často stojí nepřiměřená rychlost jízdy, ale v letních horkých dnech i únava a následný mikrospánek. Návrat z dovolené tak nemusí mít vždy šťastný konec. Poslední, pro řidiče známé kilometry, mohou být někdy i ty poslední. Proto policisté doporučují řidičům, aby nepodceňovali únavu, raději zastavili a odpočinuli si, pravidelně doplňovali tekutiny. Dle odborníků mnohdy zvyšuje unavený řidič nejen rychlost jízdy, ale také agresivitu.

Řidiči by měli stále myslet na dodržování zákona, a to především dodržovat povolenou rychlost, být za jízdy připoutáni bezpečnostními pásy a mít v pořádku technický stav svého vozidla. Pamatujte rovněž na fakt, že stále platí nulová tolerance co se alkoholu za volantem týká! Tudíž se vyvarujte požívání alkoholu před jízdou.

Dopravní nehodovost od začátku letních prázdnin, tj. od 1.července do dnešního dne 30.srpna 2019 v okrese J.Hradec není rozhodně zanedbatelná! Dopravní policisté šetřili celkem 101 dopravních nehod! (Zde nejsou zahrnuty nehody bez zranění či dopravní nehody řešené na tzv. euroformuláře). Za letní prázdniny zemřely na Jindřichohradecku při dopravních nehodách 3 osoby. Těžce zraněných osob bylo 7, lehce zraněných pak 65. Ve 13 případech byl řidič, viník dopravní nehody, pod vlivem alkoholu!

V poslední prázdninové dny budou policisté na silnicích ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Stejně tak i první zářijové dny, kdy děti nastupují do školy. Zde budou dohlížet u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol na správné přecházení a na bezpečnou jízdu. Řidiči buďte k sobě ohleduplní a dodržujte pravidla silničního provozu!

Šťastný návrat domů Vám všem přejí jindřichohradečtí policisté.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

30. srpna 2019

