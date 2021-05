Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Konec dealování na Náchodsku

NÁCHODSKO – Kriminalisté si došli pro dva dealery drog.

Neznají se, přesto měli stejný „přivýdělek“. Kriminalisté na Náchodsku v těchto dnech obvinili dva muže z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Celé dva roky od května 2019 do května 2021 měl poskytovat pětatřicetiletý muž v Novém Městě nad Metují a jeho okolí nejméně 8 lidem pervitin či konopí. Některým měl drogy bezúplatně darovat, jiným prodávat. Kriminalisté muže zadrželi v úterý 18.5.2021 a obvinili jej z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Muž je stíhán na svobodě. Jelikož se jedná o recidivistu, který byl v minulosti za stejnou trestnou činnost již stíhán, hrozí mu trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

Trestná činnost druhého muže, kterou mu kriminalisté kladou za vinu, tentokrát z Broumovska, byla ještě o něco pestřejší. Od června 2020 do března 2021 měl úmyslně z lékáren v příhraničí nejméně v 6 případech obstarat tablety na výrobu pervitinu a v dalších 3 případech si pro léky někoho poslat. Zároveň měl prodat nejméně ve 40 případech nejméně 6 osobám minimálně 23 gramů pervitinu. Kriminalisté muže v úterý 18.5.2021 zadrželi, a to konkrétně při páchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Okresním soudem v Náchodě mu byl totiž uložen trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, přesto jen od ledna 2021 jej hlídky nejméně ve 4 případech přistihly, jak tento zákaz porušuje. V minulosti byl navíc soudně trestán za různorodou trestní činnost a jedná se tak o recidivistu. Kriminalisté muže obvinili nejen z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, ale navíc i z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Vzhledem k tomu si policisté muže ponechali v policjení cele a vyšetřovatel podal okresnímu státnímu zástupci podnět k vzetí obviněného do vazby. Mladíkovi hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na 5 let.

por. Mgr. Lucie Konečná

21.5.2021, 14:00hod

