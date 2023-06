Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Konec další varny pervitinu

Kriminalisté z 5. oddělení Prahy I zadrželi dvojici mužů, kteří vyráběli a distribuovali pervitin po Praze a Středočeském kraji.

Nenápadná chata u řeky Berounky se stala ideálním útočištěm pro dva muže, kteří si v ní rozjeli svůj velký „byznys“. Zřídili si v ní varnu pervitinu a přibližně jednou za tři týdny spolu vařili. Během jediného dne dokázali vyrobit přes půl kilogramu pervitinu za bezmála šest set tisíc korun. Jejich podnikatelský záměr však překazili kriminalisté z 5. oddělení Prahy I, kteří oba dva muže během realizace s názvem „ELDODO“ zadrželi. Pro hlavního podezřelého si přišli rovnou do chaty, kde ho zadržela zásahová jednotka v momentě, kdy na stole zrovna dovážil a dobalil více než šest set gramů pervitinu. Jeho společník se pokusil „zásahovce“ ujet přes pole a myslel si, že to díky terénním schopnostem jeho vozidla bude snadné, ale nepovedlo se mu to.

Při následné prohlídce chaty, která se stala po dlouhodobém užívání pro výrobu drog téměř neobyvatelnou, objevili kompletní varnu. Kromě potřebného chemického vybavení také nalezli bezmála dvacet tisíc tablet léků, které obsahují prekursor pseudoefedrin a díky kterým by mohly uvařit další půl kila drogy. Kriminalisté dále objevili v mikrovlné troubě ukryté dva nelegálně držené revolvery, které byly nabité ostrým střelivem a připravené k použití.

Obviněný devětačtyřicetiletý muž byl již za tuto činnost v roce 2019 pravomocně odsouzen ke čtyřletému trestu odnětí svobody, ale do věznice nikdy nenastoupil. Opatřil si falešné doklady a ve svém „práci“ pokračoval dál. Ihned po zadržení tak putoval rovnou do vězení a jeho čtyřiapadesátiletý společník je stíhán vazebně.

Oba muži jsou obviněni ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což můžou v případě odsouzení, strávit až dvanáct let za mřížemi.

13. června 2023

