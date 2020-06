Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Komunikaci I/50 čeká o prázdninách další uzavírka

VYŠKOVSKO: Mezi Nesovicemi a Brankovicemi bude silnice uzavřena, objízdná trasa povede přes okolní obce.

V souvislosti s rekonstrukcí silnice č. I/50 dojde v termínu od 29. 6. do 28. 8. 2020 k její částečné uzavírce mezi obcemi Nesovice – Brankovice. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedena přes obce: Nesovice – Nemotice – Mouchnice – Koryčany – Střílky a zpět na I/50 (viz. příloha). Dopravní obsluze a autobusové dopravě a vozidlům nad 3,5 t bude umožněna jízda po komunikaci I/50. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí přechodného světelného signalizačního zařízení.

por. Mgr. Alice Musilová, 4. 6. 2020

Související dokumenty objízdná trasa.pdf

Velikost souboru:230,2 KB / formát PDF

legenda.pdf

Velikost souboru:44,2 KB / formát PDF

vytisknout e-mailem