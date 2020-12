Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Komu vadila reklama?

Český Krumlov – Rájov – Policisté řeší případ odcizení a poškození reklamního zařízení.

V uplynulých dnech se na českokrumlovské policisty obrátil jednadvacetiletý muž s oznámením, že v katastru obce Rájov (Zlatá Koruna) došlo v době od 30. října do 14. prosince ke krádeži kovového rámu reklamního zařízení s nadstavbou, upevněnou do země pomocí konstrukce do tvaru písmene A, na kterém byly dvě reklamní plachty. Majitel na stejné místo umístil nové reklamní zařízení s novými plachtami, které neznámý pachatel v uvedené době opět odcizil. Dále poškodil výplň reklamního zařízení nasprejováním nápisu na OSB desky: "Dlužíš 84000 za nájem, tak jdi do PR !". Celková škoda byla majitelem vyčíslena na částku převyšující 150 tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a krádež. Nutno připomenout, že se čin stal v době nouzového stavu, tudíž je pachatel ohrožen zvýšenou trestní sazbou.

Českokrumlovští policisté žádají každého, kdo by měl informace k uvedenému případu, aby jim je předal na služebně v Tovární ulici v Českém Krumlově, případně na telefonní lince 974 232 700.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

16. prosince 2020

