„Komu není rady, tomu není pomoci“

LIBERECKO / JABLONECKO – Pro pokračování v trestné činnosti hrozí recidivistovi až desetiletý pobyt za mřížemi.

Liberečtí kriminalisté na sklonku dubna objasnili sérii bezmála dvaceti vloupání do vozidel, kterých dopustil 32 letý recidivista z Liberce. O případech jsme vás informovali prostřednictvím tohoto článku: Známé tváře - Policie České republiky

Bohužel ani sdělení obvinění z několika trestných činů a pomyslný Damoklův meč, vznášející se nad recidivistou v podobě hutného trestu odnětí svobody, zlepšení nepřinesl. Několik týdnů od sdělení obvinění ze série vloupání do vozid el, recidivista opět „úřadoval“.

Nedařilo se mu v Liberci, a tak změnil místo svého působiště. Své aktivity nasměroval do Jablonce nad Nisou. Jak je to s tím „starým psem“? Že ho novým kouskům nenaučíš? Něco na tom asi opravdu bude, protože se nenechavec již v první polovině května stejným způsobem, jako v předchozích případech, vloupal do odstaveného osobního automobilu. Opět si z interiéru vozu přivlastnil vše, co mělo nějakou hodnotu a co mohl případně snadno zpeněžit. V rutinně pokračoval až do konce května. Během této doby provedl dalších osm vloupání do odstavených osobních vozidel a dodávek. V Jablonci nad Nisou tak nešťastným majitelům způsobil škody za bezmála šedesát tisíc korun.

Při honbě za výdělkem se však recidivista do Liberce přeci jen vrátil. Dokonce osmkrát. Tolik případů vloupání do restaurací, kanceláří, barů či stánků totiž liberečtí kriminalisté připsali 32 letému muži na vrub jen o několik dní později. Kriminalisté zmapovali veškerou recidivistovu činnost, zejména vyhodnocením množství shodných stop na místech činů. Svou roli však sehrála také praxe mužů zákona. S obdobnými skutky se totiž již před třemi lety v Liberci setkali. A světe div se, i za tehdejší majetkovou trestnou činností stál dnes již 32 letý nenechavec. Škoda, kterou si tentokráte majitelé a provozovatelé vyčíslili, dosáhla téměř ke čtvrt milionu korun.

Sečteno, podtrženo. Liberečtí kriminalisté rozšířili trestní stíhání obviněného recidivisty ze spáchání pokračujících přečinů krádež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě odsouzení může 32 letý muž putovat do vězeňské cely na dobu od pěti do deseti let. Zároveň podali návrh na jeho vzetí do vazby, který byl akceptován. Do rozhodnutí soudu tak recidivista setrvá v cele vazební věznice.

14. července 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

