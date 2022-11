Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Komu není radno, tomu není pomoci

MOSTECKO - Recidivista je ve vazbě; Vyhýbat soudu se nevyplácí.

Mostecký vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 18letého muže ze spáchání trestného činu krádež. Ten se měl zadarmo obléci v prodejně s oděvem. V první polovině listopadu v dopoledních hodinách vstoupil do obchodu v centru města s jasným záměrem. Při pohybu po prodejní ploše předstíral zájem o koupi zboží. Se zimní bundou, mikinou a s tepláky vstoupil do převlékací kabinky. Tam si textilie oblékl a doufal, že v klidu odejde. To ovšem neuniklo pracovnici obchodu, která věci na mladíkovi poznala. Ta muže zadržela a přivolala policejní hlídku. Mostečan před krádeží všechny části oděvu za 2 tisíce poškodil. Důvodem byla prý přicházející zima a nedostatek peněz. K jednání se rozhodl, přestože byl na samotném konci října plzeňskou justicí potrestán za předcházející majetkové delikty. V současné době pobývá ve vazební věznici, kam ho poslal soud za jinou trestnou činnost. Tam si také převzal další obvinění. Bude-li mladý muž odsouzen i tentokrát, jeho konto se rozroste o další tříletý trest odnětí svobody.

Vyhýbat soudu se nevyplácí

Policisté mostecké hlídkové služby narazili na dva muže, u kterých kontrola nedopadla moc dobře. Na oba byl vydán totiž příkaz k zatčení. Prvního, 26letého sháněl Okresní soud v Mostě. Toho policisté zatkli v nočních hodinách na pomezí městské hranice. Mostečan se vyhýbal trestním úkonům pouhé tři dny. Na druhého narazila hlídka večer poblíž vlakového nádraží. Muže z Blanska pro změnu hledal od konce října letošního roku soud v Příbrami. Policisté oba hledané omezili na osobní svobodě a převezli do cely. Následující den cestovali v uniformovaném doprovodu k příslušným soudům.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

30. listopadu 2022

