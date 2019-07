Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Komplikace na dovolené

CHRUDIMSKO - Kolegové ze Skutče přijali oznámení o krádeži baterie z motokola. Oznamovatelka je ubytovaná v hotelu, 18. července kolem půl sedmé hodiny mělo položit akumulátor před kolárnou, když se tam po 2 hodinách vrátila, byla pryč.

Kdo ho odcizil, to nebylo zřejmé, věc jsme evidovali jako krádež. Oznamovatelka měla do jisté míry zkaženou dovolenou, je zřejmé, že s akumulátorem by cesty po okolí pro ni byly snazší. Ještě v tentýž den volala znovu, že vše se vysvětlilo a věc se našla. Tím pádem je námi zaevidované prověřování krádeže ukončeno.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

22. července 2019

