Komentáře na cizím facebookovém účtu

Strakonice - Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.

Proniknout do facebookového účtu cizí osoby je trestné. Na to doplatil 25letý muž z Českokrumlovska, který v červnu 2020 za pomocí přístupových údajů vnikl k facebookovému účtu 22leté ženy a vložil do něho dva soubory – fotografie, spolu s hanlivým komentářem. Policisté muže odhalili a proti muži zahájili trestní stíhání ze spáchání přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.

23. října 2020

