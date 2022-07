Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Koloběžku si majitel poznal, zlodějíček si natloukl nos

Strakonice – Krádeže bicyklů a koloběžek.

V letním období mnozí ke své přepravě volí místo auta raději jízdní kolo. Často ale zapomínají na bezpečnostní opatření, jak předejít krádeži. Policisté v tomto období evidují vyšší nárůst krádeží jízdních kol. Na Strakonicku od začátku června změnilo svého majitele téměř dvě desítky jízdních kol (17) a dvě koloběžky. Důvod krádeží je různý. Pachatel si buďto kolo vytipuje a krade na objednávku, nebo krádeže bývají náhodné, kdy se odložené kolo, ještě lépe neuzamčené, stane pro pachatele příležitostí, jak se obohatit. Lehce získaný bicykl pak pod cenou prodá nebo ho využije pouze pro rychlejší přemístění na jiné místo, kde ho odloží.

Pro poslední případy krádeží kol nemusíme chodit daleko. V noci z 18. na 19. července 2022 pachatel vnikl do panelového domu v ulici K Jatkám v Blatné, kde odcizil jízdní kola v celkové hodnotě 21 000 korun. V domě bez poškození zámku vnikl do kolárny, kde odcizil kolo zn. Galaxy černé barvy s oranžovým nápisem za 15 000 korun a jízdní kolo Rock Machine šedočerné barvy s blatníky, stojánkem, držákem na láhve za 6 000 korun.

Ve Strakonicích si pachatel včera ráno přišel pro koloběžku do patra panelového domu, přímo na chodbu, kde navíc z botníku u dveří odcizil značkové pánské boty. Majiteli způsobil škodu ve výši 5 000 korun. Nových tenisek a koloběžky si ale dlouho neužil. Ve večerních hodinách, aniž by tušil, se potkal s majitelem odcizených věcí. Poznat pachatele pro něj opravdu těžké nebylo. Na nohou měl jeho boty a jel na jeho koloběžce. I tvář zlodějíčka, který na koloběžce odjel neznámo kam, mu byla povědomá. Informaci poškozený předal na linku 158. Policisté obvodního oddělení Strakonice začali okamžitě po mladíkovi ze Strakonic pátrat. Během dvaceti minut hlídka 20letého muže zadržela. Neměl co zapírat. Sám dobrovolně sundal boty a vydal je i s koloběžkou policistům. Nabízí se parafráze, že si natloukl nos a domů šel bos.

Policisté upozorňují opětovně všechny cyklisty, aby byli obezřetní a nedávali zbytečně zlodějům šanci. Při odstavení jízdního kola na ulici kolo vždy uzamkli bezpečnostním zámkem k pevnému bodu a pokud je to možné, raději dali přednost fyzické přítomnosti jiné osoby. Rozhodně kolo nenechávali odstavené někde příliš dlouho. Svůj bicykl uzamykali také ve společných prostorách domu a dbali na uzavírání vstupních dveří. Ideální je, když si pořizujete nové kolo, si ho vyfotit včetně výrobního čísla. Na drahá kola si může cyklista nechat nainstalovat GPS hlídač. Dojde-li i přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži kola, neprodleně ji hlásili na linku 158. Každá prodleva dává zloději náskok.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

20. července 2022

vytisknout e-mailem